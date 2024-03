Roy Keane maakt Kompany en Burnley helemaal af na nieuwe nederlaag

Burnley pakte dit weekend zijn twintigste nederlaag van het seizoen. De ploeg van Vincent Kompany verloor met 0-2 van Bournemouth.

De wedstrijd van Burnley was de ideale opwarmer voor de derby tussen Manchester City en Manchester United. Roy Keane, ex-speler van Man United, liet echter geen spaander heel van Burnley en Vincent Kompany.

“Ik bewonder managers die een filosofie hebben, maar je moet je aanpassen”, zei Keane over Kompany bij Sky Sports. “Ze zijn gewoon niet goed genoeg. De statistieken van dit team zijn beschamend, dus de manager en de staf moeten iets veranderen. Als je niet deftig kunt verdedigen en geen goals kunt maken, dan degradeer je.”

Ondanks 13 punten alle vertrouwen in Kompany

Volgens Keane zijn de analisten veel te soft voor een aantal trainers die onderin het klassement staan. Zeker als het om een legende als Vincent Kompany gaat. “Hij was destijds een uitstekende centrale verdediger. Hij moet verdedigend toch zien dat zijn team defensief zo zwak is. Op dit moment zijn ze schokkend.”

Burnley verzamelde dit seizoen in de Premier League nog maar 13 punten. Kompany en co wonnen nog geen enkele wedstrijd. Toch blijft men in Burnley alle vertrouwen houden in onze landgenoot, zo was nog maar onlangs te horen.