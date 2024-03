Bestuur KAA Gent niet blij en gaat waarschijnlijk actie ondernemen na bommetje

Dat ze bij het bestuur van KAA Gent 'not amused' waren na de uitspraken van Tarik Tissoudali is een understatement. De aanvaller nam zijn eigen leiding publiekelijk zwaar op de korrel.

Tissoudali verweet het bestuur van KAA Gent die transferwinter waarin drie bepalende spelers verkocht werden en er geen kwaliteit werd binnengehaald die onmiddellijk inzetbaar is.

“De kern van ons probleem is het transferbeleid. Daar is de club in gefaald, vind ik. Daar ben ik eerlijk in, dat is de waarheid. Wij willen allemaal in een kwalitatief team spelen voor de prijzen, daarom zijn we hier. Als het zo moet, dan ga je niet met plezier voetballen.”

Uitspraken die niet goed zijn gevallen bij de Gentse top en waar vandaag nog een hartig woordje over gesproken zal worden. Een straf voor de 'nummer 10' van de Buffalo's is dan ook zeker niet uitgesloten.

Verder heeft Tissoudali weinig recht van spreken op dit moment, want ook zijn niveau is na Nieuwjaar ondermaats. Al kan er wel verwezen worden naar het feit dat Gent geen vervanger haalde voor Cuypers en Orban.

Tissoudali is niet gemaakt om de aanval alleen te dragen. En Depoitre zijn beste jaren liggen achter hem. Dus daar heeft hij wel gelijk.