Kwade Kompany wijst nu ook met vinger naar de arbitrage en ziet opvallende trend bij de aanwijzingen: "Altijd tegen ons"

Vincent Kompany bevindt zich in een lastige positie na de recente nederlaag van zijn club. Degradatie komt steeds dichterbij.

Er zijn nog elf wedstrijden te spelen en dus theoretisch 33 punten te behalen, maar het ziet er niet goed uit voor Burnley, dat een rampzalig seizoen doormaakt met drie overwinningen, vier gelijke spelen en twintig nederlagen.

Tegen Bournemouth leden de Clarets opnieuw een nederlaag. Een element heeft Vincent Kompany dit weekend echter echt boos gemaakt: de arbitrage. Vooral over het afgekeurde gelijkmakende doelpunt van Burnley vanwege een overtreding van de voormalige Anderlecht-speler Bruun Larsen.

Vincent Kompany bekritiseert de arbitrage

"Vaak worden jonge scheidsrechters aan ons toegewezen. Ik begrijp het, ze moeten ervaring opdoen. Maar het lijkt altijd tegen ons te zijn," zei de coach van de Clarets tegenover Sky Sports na de wedstrijd, terwijl hij kalm bleef.

"Ik wil niet de scheidsrechters de schuld geven, want ik weet dat ze hun best doen en dat het geen gemakkelijke taak is. Maar coach zijn is ook geen gemakkelijke taak, en op dit moment heb ik het gevoel dat we niet krijgen wat we verdienen," concludeerde hij.

Burnley staat op de 19e plaats en heeft elf punten achterstand op Nottingham, de eerste die niet degradeert. Het einde van het seizoen gaat erg lang duren...