Menen ze dit echt? 'Spelers van Manchester United hebben héél merkwaardige verklaring voor slechte resultaten én uitpuilende ziekenboeg'

Manchester United kon niet voor een verrassing zorgen in de derby. Manchester City won met 3-1. Opvallend: Erik ten Hag kon opnieuw geen beroep doen op een volledig fitte selectie. Maar is dat zijn eigen schuld?

De cijfers zijn onthutsend. De ziekenboeg van Manchester United draait overuren. De teller staat momenteel op maar liefst 47 stuks. Enkel Diogo Dalot, Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho werden tot hiertoe gespaard van blessures.

Manchester Evening News weet dat er met een beschuldigende vinger gewezen wordt richting... Erik ten Hag. Diverse spelers hebben namelijk aan de alarmbel getrokken. De trainingen zijn naar verluidt te intensief.

Zijn de trainingen van Erik ten Hag te zwaar voor de spelers van Manchester United?

Volgens de spelers van The Red Devils is er een rechtstreeks verband tussen de trainingen en de vele geblesseerden bij Manchester United. Meer zelfs: de kleedkamer beweert dat de povere resultaten ook te leiden zijn aan de vermoeidheid. We zijn benieuwd naar de reactie van de Nederlandse coach...