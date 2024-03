Wint Union of Club de Conference League? Patrick Goots heeft duidelijk antwoord klaar

Union SG en Club Brugge spelen deze week hun eerste wedstrijd in de zestiende finale van de Conference League. Maar zit de hoofdprijs er voor hen in?

Union SG treft deze week voor het eerst het Turkse Fenerbahce in de Conference League. Club Brugge moet tegen het Noorse Molde aan de bak.

“Nóg een ronde verder geraken zie ik wel gebeuren, maar doorstoten tot in de finale en die dan ook nog eens winnen, dat is nog wat anders”, zegt Patrick Goots meteen in Gazet van Antwerpen als hij naar de kwalificatiekansen van de Belgische ploegen wordt gevraagd.

De Conference League is de derde Europese beker, maar daar zitten toch enkele stevige ploegen in, zo merkt de analist op. “Aston Villa, Rijsel, Fiorentina, dat zijn toch sterke teams”, gaat Goots verder.

Blessin roteert weinig bij Union SG

Bij Club Brugge is het nog steeds niet overtuigend genoeg, terwijl Union SG wel eens het slachtoffer zou kunnen worden van de overvolle kalender.

“Ondanks de 0-3-zege in Genk blijf ik mijn twijfels hebben bij dit Club Brugge. En Union strijdt nog altijd op drie fronten. Het speelt vanaf nu alleen maar topmatchen. In al die duels hetzelfde niveau halen, met een elftal waarin Blessin weinig roteert, dat wordt niet gemakkelijk.”

De laatste eer om een Europese finale te spelen zal dus nog altijd voor Royal Antwerp FC zijn, aldus Goots. Zij speelden in 1993 in Europacup II tegen Parma. Die werd toen wel met 3-1 verloren.