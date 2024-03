🎥 Hallo Tedesco? Jonge Belg maakt enorm veel indruk en speelt alweer geweldige wedstrijd

Op maandag nam Inter Milan het op tegen Genoa. De Nerazzurri wonnen met 2-1 van het team van 777 Partners, maar vooral de prestatie van Koni De Winter ging niet onopgemerkt voorbij.

Als vaste waarde bij Genoa, blijft De Winter enorm goed presteren en begint hij zich te vestigen als een van de beste jonge verdedigers in de Serie A.

Zijn huidige vorm zou hem wel eens een selectie bij de Rode Duivels kunnen versieren. We weten dat De Winter al in november had moeten worden opgeroepen, ware het niet voor een zeer ongelukkige neusbreuk.

⭐️ Koni De Winter’s more than ever one of the best Belgian central defender this season.

🇧🇪 What shows De Winter on the pitch with #Genoa deserves a call-up with the Belgium Red Devils.

🔴🔵 I'd go even further. I would even consider disrespectful to his current performances in… pic.twitter.com/kooqSwC81m