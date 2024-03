🎥 Onwaarschijnlijke beelden: Lazio-fans zorgen voor schandaal in München voor duel met Bayern

Er circuleert een video waarop te zien is hoe een aantal Italiaanse supporters fascistische liederen zingen in een brasserie in München. Op dinsdagavond arresteerde de Duitse politie een Lazio-supporter. Volgens AFP is de fan 18 jaar oud.

En om dat op zo'n plek te doen is allesbehalve onschuldig. De fans waren in het Hofbräuhaus, de brouwerij waar Adolf Hitler de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij oprichtte.

In deze video kun je de supporters ook "Duce" horen roepen, een verwijzing naar de voormalige fascistische leider Benito Mussolini.

🚨 Around 100 Lazio fans were present at the Hofbräuhaus brewery in Munich yesterday and they made fascist chants lauding Adolf Hitler.



It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. 👀



(Source: @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/qgLYwVCeN1