Supporters reageren na straf van drie uitwedstrijden zonder meereizende fans: "Deze belachelijke praktijk moet stoppen!"

De supporters van RFC Luik mogen drie uitwedstrijden niet meemaken nadat ze op 24 februari tijdens de Luikse derby bekers hadden gegooid naar Matthieu Epolo, de doelman van SL16 FC. Ze reageren nu, na een vergadering met de clubleiding, met een verklaring die is gepubliceerd op het clubaccount.

Op 24 februari van dit jaar eindigden RFC Luik en SL16 FC gelijk in Rocourt (1-1). Een ontmoeting waarin de U23 van Standard leidde dankzij een strafschop van Ghalidi, voordat Benoit Nyssen de gelijkstand herstelde aan het einde van de wedstrijd met opnieuw een strafschop.

De wedstrijd werd onderbroken na het gooien van bekers door de Luikse supporters naar Matthieu Epolo, de doelman van SL16 FC. Volgens het nieuwe reglement van de Pro League mag de club daarom drie uitwedstrijden geen supporters meenemen.

De eerste, tegen Lommel, eindigde in een 4-1 nederlaag voor Luik. Er zijn dus nog twee uitwedstrijden over, tegen Lierse (16/03) en Francs-Borains (07/04).

Vraag om straf op te heffen

In de tussentijd hebben de supportersclubs met de clubleiding samengezeten om deze straffen en het gooien van bekers, dat helaas gebruikelijk is in de Rue de la Tonne en bijna alle andere Belgische stadions, te bespreken. Ze hebben besloten een verklaring uit te geven, die is verspreid via het officiële account van RFC Luik.

"Na onze vergadering op 4 maart bevestigen we gezamenlijk onze vastberadenheid om deze belachelijke praktijk van het gooien van bekers of andere voorwerpen richting het veld, vooral wanneer tegenstanders of scheidsrechters als doelwit worden gekozen, te stoppen," verklaart de publicatie, waarin wordt vermeld dat functionarissen in de tribune ervoor zullen zorgen dat deze instructie wordt nageleefd.

De supportersclubs van RFC Luik benadrukken in de verklaring dat strengere straffen vermeden moeten worden en vragen hun leiding om de nodige maatregelen te nemen om het verbod op uitwedstrijden op te heffen.