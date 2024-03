De fans van Standard zijn erg boos... en binnenkort ook die van andere clubs? "Hebben betalende supporters rechten?"

De wedstrijd tussen Standard en AS Eupen, gepland net als alle andere matchen op zondag 17 maart om 18u30, zou verplaatst kunnen worden naar de dag voordien. Dat zorgt voor algemene ontevredenheid bij de supporters.

Alles begon met een bericht dat Standard vanochtend postte. De tickets voor het duel tegen KAS Eupen, maar de datum van de wedstrijd kan nog veranderen. Nu staat die gepland op zondag 17 maart om 18.30 uur, maar er zou even goed nog een dag eerder kunnen gespeeld worden.

🎟 Les 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 pour #STAEUP sont en vente (⚠ la date est susceptible de changer) 👉 https://t.co/XrOJxMYa7M 🔍



🎟 De 𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 voor #STAEUP zijn te koop (⚠ de datum zal mogelijk nog veranderen) 👉 https://t.co/4nq3YgDaCb 🔍#RSCL… pic.twitter.com/Fe0PpBNmxI — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 6, 2024

De Pro League heeft verschillende clubs laten weten dat wedstrijden die geen direct belang meer hebben op zaterdagavond of zondag om 13 uur gespeeld kunnen worden. Dat zorgde voor heel veel kritiek bij de Luikse supporters.

En de reden is duidelijk. Bij de ontvangst van Eupen zal de PHK 04 zijn 20-jarig bestaan vieren en heeft besloten om groots uit te pakken. Niemand wil deze gelegenheid missen en het is ons ter ore gekomen dat veel supporters, niet alleen die op de tweede verdieping van tribune 4 zitten, al een dag vrij genomen hadden om ervoor te zorgen dat ze het spektakel niet zouden missen.

© photonews

De supporters van Standard willen de wedstrijd niet vooruit schuiven en laten dat weten

Sommige mensen hebben geprobeerd te reageren, zoals de supportersclub Fidel's Ardennes (gevestigd in Vaux-sur-Sûre, in de buurt van Bastogne) en de voorzitter, Erwin Grandjenet, die een gezamenlijke e-mail naar de Pro League en Standard Luik heeft gestuurd om meer uitleg te vragen.

"Dit snappen we niet. De reservering van de bus, de kosten van de wijzigingen... Een bus kost tussen 700€ en 1300€! U gaat me vertellen dat dit niet uw verantwoordelijkheid is, dat de tv-rechten belangrijker zijn? En wat met de rechten van de betalende supporters, praten we daar ook over?", staat in de e-mail die ons donderdag toegestuurd werd.

Erwin Grandjenet is niet de enige en op sociale media zijn er veel negatieve opmerkingen over de Pro League, de CEO en de televisie. Bijna allemaal met dezelfde boodschap en met een duidelijk verzoek: het tijdstip van de wedstrijd niet veranderen en zondag 17 maart om 18.30 uur behouden.

Standard heeft gereageerd op de e-mail van de Fidel's Ardennes, waarin staat dat de club niets te zeggen heeft over de situatie. Het is duidelijk dat ook voor hen de verandering van een wedstrijddatum een week voor de aftrap allesbehalve handig is. Veiligheidsmaatregelen, politieaanwezigheid, algemene organisatie van de avond en nog veel meer moeten in een mum van tijd worden herzien.

De Pro League heeft nog niet gereageerd op de ontvangen e-mail en zal dat waarschijnlijk ook nooit doen. De club Fidel's Ardennes voegt eraan toe dat ze Standard steunen en de stappen die ze kunnen zetten om elke wijziging binnen deze zeer krappe deadline te vermijden ook effectief zullen zetten. "Houdt de Pro League van supporters die naar het stadion gaan? De vraag stellen is ze beantwoorden", besluit Erwin Grandjenet, die vol ongeduld wacht op een positieve ontwikkeling in de zaak.