Real Madrid-coach Carlo Ancelotti verrast met nieuws over Thibaut Courtois

Thibaut Courtois is ondertussen al een lange tijd out. In augustus liep hij een blessure op aan de voorste kruisband in zijn linkerknie.

Er werd al veel gespeculeerd over zijn comeback. Eerst werd gecommuniceerd dat hij na 14 april terug zou zijn. Dat is na de wedstrijd tegen Mallorca. Spaanse media vertelde achteraf dat de Real Madrid-doelman een pak vroeger dan verwacht zou kunnen terugkeren. Daar hadden ze het over een comeback rond eind maart. En nu blijkt dat ze gelijk hadden. Zaterdag heeft Carlo Ancelotti tijdens zijn persconferentie verrast met het nieuws dat Thibaut Courtois na de interlandbreak terug inzetbaar zou zijn. Dat wil zeggen dat we de Belgische doelman fit zou zijn voor het duel met Athletic Bilbao op 31 maart. Dat is nog ruim op tijd voor het EK, waar hij eerder al zijn forfait voor heeft gegeven.





