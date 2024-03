Sam Kerkhofs en Rik Verheye dromen al luidop van ex-Rode Duivel bij Sporting Hasselt

Een van de populairste ploegen uit de amateurreeksen is momenteel ongetwijfeld Sporting Hasselt. Rik Verheye en Sam Kerkhofs zijn er nu al even eigenaars van.

De twee gaven bij Het Laatste Nieuws een interview. Er werd ook over Dries Mertens gepraat, die ze bij Sporting Hasselt graag zouden zien komen.

"Ik denk niet dat Dries ooit nog op Belgische velden zal voetballen, maar als de kans zich voordoet, gaan we niet twijfelen", vertelde Sam Kerkhofs.

Of zoiets haalbaar is, is een andere vraag. "Dries verdient nu op een dag wat onze mannen samen op een jaar verdienen. Ga je daarvoor vier keer ‘s avonds komen trainen? Graag, hé, maar ik zie het niet gebeuren."

"De enige optie waarin het kán, is als Dries besluit om te stoppen met voetballen en zich na drie, vier maanden begint te vervelen en ‘de kleedkamer’ mist. Eens meetrainen en met de aanvallers naar doel trappen, dát zie ik wel voor me", gaat Kerkhofs verder.

Rik Verheye droomt luidop mee van Mertens. "Het zou toch ‘chic’ zijn mocht Dries een bepaalde functie bij Sporting Hasselt hebben?"

De ex-Rode Duivel kondigde eerder dit jaar al aan dat hij na dit seizoen waarschijnlijk zal stoppen als voetballer. Hij speelt op dit moment nog bij Galatasaray in Turkije.