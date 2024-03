Tot het gaatje: dit gebeurde er in de laatste twee achtste finales in de Champions League

In de Champions League stonden de laatste achtste finales op het programma op woensdagavond. En dus zouden we eindelijk te weten komen welke acht ploegen nog kans maken op de Beker met de Grote Oren. Het werden wel twee prangertjes van wedstrijden om mee te eindigen.

Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona en Real Madrid wisten zich al te plaatsen voor de kwartfinales. Twee ploegen uit Engeland, twee uit Spanje. Al kon er met Atlético Madrid wel nog een derde Spaanse ploeg bijkomen.

Zij moesten dan wel een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd in Milaan tegen Internazionale uitwissen. Dat deden de Madrilenen met Axel Witsel zoals wel vaker in de basis en Arthur Vermeeren op de bank. Dimarco zette de Italianen op voorsprong op het halfuur en zo leek het over en sluiten voor Atlético.

© photonews

Dankzij een snelle gelijkmaker van Griezmann kwam er hoop, de ingevallen Memphis Depay wist vijf minuten voor tijd met de 2-1 uit te pakken, waardoor we naar verlengingen gingen in Madrid. Daarin gebeurde niets, in de strafschoppenserie misten Sanchez, Klaassen en Martinez voor Inter en zo mocht Atlético naar de kwartfinales.

Dortmund wél na 90 minuten naar de laatste acht

In de andere achtste finale tussen Borussia Dortmund en PSV was er wél een overwinnaar na 90 minuten. Na een gelijkspel in de heenmatch was het Sancho die snel voor de 1-0 zorgde in het Signal Iduna Park.

De bezoekers uit Eindhoven probeerden nog wel de bakens te verzetten, maar de gelijkmaker viel niet meer. In de toegevoegde tijd maakte Marco Reus er nog 2-0 van en zo mag Dortmund al naar de laatste acht.