Zulte Waregem wil vol voor de titel gaan in Challenger Pro League: "Het moet nu gaan gebeuren"

De Challenger Pro League is enorm spannend. Met nog vijf speeldagen te gaan is het onmogelijk te zeggen die kampioen zal spelen.

Zulte Waregem wil voor de titel gaan, dat is ondertussen wel zeker. Deze vrijdag ontvangt de club Beerschot, momenteel leider in de Challenger Pro League.

"Er zijn nog vijf wedstrijden die heel belangrijk zijn voor ons", weet Jelle Vossen volgens Focus-WTV te vertellen bij Offside. "Vijf finales. We zeggen dat al een hele tijd. Maar nu komen we dichter bij het einde van de reguliere competitie."

"En is het nu echt money time. Het moet nu gaan gebeuren", beseft Vossen. "We hebben een achterstand en die moeten we gaan goedmaken. We weten wat ons te wachten staat. Nog vier rechtstreekse concurrenten. Het is loodzwaar, vier wedstrijden tegen ploegen uit die top zes."

Zinho Gano speelde afgelopen weekend weer mee met de A-ploeg. Hij maakte zijn eerste minuten sinds hij uit de kern werd gezet eind 2023.

"Zinho is in de heenronde uit de kern gezet. Met reden. Maar nu kom je in een fase dat het echt money time is. Ik val dan ook nog uit met die hersenschudding. Dan hebben we met de club, de staff en de spelersraad ook samengezeten."

"Wat we met zijn situatie gingen doen. En hebben we beslist dat we puur op sportief vlak zo'n type wel kunnen gebruiken op momenten. En hebben we hem de kans gegeven om zich weer te bewijzen als onderdeel van de groep. Ik vind dat een heel wijze beslissing", stelt Jelle Vossen.