Opvallend! Lierse K. bereid te luisteren naar voorstel van de G8 voor nieuw competitieformat

De Grote Acht uit het profvoetbal zijn voorstander van een nieuw competitieformat. Er zou gewerkt worden met slechts 14 ploegen.

Minder ploegen, dat betekent ook minder wedstrijden. Dat is het plan dat de G8 op tafel willen leggen bij de Pro League. Ze zouden naar een competitie met 14 in plaats van 16 ploegen gaan.

Daar kwam meteen heel wat protest op, onder andere ook van KV Mechelen dat eigenlijk op een grotere competitie had gehoopt met 18 tot 20 ploegen.

Lierse Kempenzonen uit de Challenger Pro League is geen voorstander van een gewijzigd competitieformat, maar wil wel luisteren naar wat er gezegd wordt. Want het gaat uiteindelijk over veel meer dan enkel het format.

Licentievoorwaarden

“Wat het format betreft zijn we geen vragende partij voor wijzigingen, maar Lierse is wel bereid om constructief mee te werken”, zegt Yorik Torreele, de CEO van Lierse K., aan Gazet van Antwerpen over het onderwerp.

De vragen die Lierse K. heeft gaan over drie zaken. “Het competitieformat, de licentievoorwaarden en de manier waarop de Pro League in de toekomst beslissingen zal nemen.”

Voor Torreele zijn vooral de licentievoorwaarden van groot belang. “Waar op het niveau van infrastructuur nog aan gesleuteld moet worden. Er werden werkgroepen opgericht waarin we met een positieve houding zullen trachten ons profvoetbal beter te maken.”