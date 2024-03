KV Mechelen gaat in de tegenaanval over nieuw competitieformat en komt met ander voorstel

De grote clubs uit de Jupiler Pro League willen een competitie van 14 ploegen. Bij KV Mechelen zijn ze niet bepaald gecharmeerd door dat voorstel.

De zogenaamde ‘Grote Acht’ heeft aan Lorin Parys, de voorzitter van de Pro League, gevraagd om een competitie met 14 ploegen in de Jupiler Pro League te onderzoeken.

KV Mechelen loopt niet echt warm van dat idee. “Eerst en vooral vind ik die G- ( de grote clubs, red. ) en K-hokjes ( de zogenaamde kleine clubs, red .) allang achterhaald”, zegt Frank Lagast (57), de CEO van Malinwa, aan Gazet van Antwerpen.

In de vijfjarenrangschikking staat KV Mechelen op de achtste plaats en mogelijk wordt dat zelfs nog zevende. Eigenlijk hebben zij dan ook recht van spreken, maar toch zitten ze niet in dat groepje van de ‘Grote Acht’.

“Wij zijn van mening dat we de toekomst van het Belgische voetbal met álle clubs moeten bespreken. Op zich ben ik niet verrast door het standpunt van de topclubs, die nú al dubbel zoveel opstrijken uit de verkoop van televisierechten. Zij willen al járen een competitie met veertien, waardoor ze zich nog meer willen afschermen. Maar zoiets zorgt voor een ongezonde kartelvorming.”

Hoe minder ploegen, hoe meer risico’s

KV Mechelen zou precies meer ploegen in de competitie willen. 18 als het kan, 20 liefst van al, maar dan zonder play-offs. “De andere clubs kunnen dan, op semiprof- of amateurniveau, in de luwte werken”, gaat Lagast verder.

Dat is gebaseerd op het model van Nederland en Duitsland. “Dergelijk model zou de clubs alleszins meer zuurstof geven. Nu is de stress, met drie potentiële zakkers, zo groot dat clubbestuurders meer risico's gaan nemen dan nodig. Dat zal er met veertien ploegen niet op verbeteren.”