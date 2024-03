Ierse bondscoach maakt wel heel duidelijk waar zwakke plek van Rode Duivels ligt

De Rode Duivels geraakten zaterdagavond niet voorbij Ierland. Het werd 0-0 na een saaie pot voetbal. Ierse bondscoach John O'Shea had een wel heel opvallende tactiek.

De Rode Duivels hadden het erg moeilijk tegen Ierland. Ierse interim-bondscoach John O'Shea was gewaarschuwd en hield er rekening mee.

"Wij hadden de beste kansen", begint O'Shea. "We wisten dat ze erg veel talent hebben en dat ze veranderingen zouden doorvoeren. Ze hebben veel getalenteerde jonge spelers die al voor topteams spelen."

"We wisten dat het moeilijk ging worden, maar we creëerden een paar grote kansen al vanaf het begin. Dat is exact wat we wilden. Compact en agressief spelen."

De Rode Duivels kregen veel de bal, maar deden er weinig mee. 63% balbezit voor de Belgen, maar slechts twee schoten op doel na 90 minuten. De Ieren kwamen dan ook met een opvallende tactiek spelen: laat de Belgen maar komen.

"Het is erg jammer dat we niet beloond werden, vooral in de eerste helft. We gaven België veel balbezit, omdat we wisten hoe veel pijn we ze konden doen op de counter. "

"Het is leuk om België om bezoek te krijgen in Dublin en dan een clean sheet te hebben. Maar er heerst ook wat teleurstelling", besluit O'Shea.