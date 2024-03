Analisten komen tot uiterst opmerkelijke vaststelling over Anderlecht-speler Zeno Debast

Na zijn foutje tegen Kortrijk trok Anderlecht-speler Zeno Debast al met een niet al te prettig gevoel naar de Rode Duivels. De verdediger heeft opnieuw een volledige interland op de bank doorgebracht.

En dat terwijl Tedesco een debutant als De Winter wel in de basis dropte. Bij VTM hebben de analisten de kansen van De Winter besproken om de EK-selectie te halen. Marc Degryse heeft daar een duidelijke mening over, net als over andere onderwerpen omtrent de Rode Duivels.

"Als je de centrale verdedigers gaat optellen: Vertonghen en Theate heb je voor de linkerpositie, centraal is er Faes en de concurrent van De Winter is Debast." Over laatstgenoemde komt Degryse plots tot een vaststelling: "Hij heeft enkel tegen Servië nog gespeeld als rechtsachter."

Deschacht werpt op dat Tedesco in Ierland zelfs Onana even achteruit getrokken heeft als experiment. Het klinkt bij de analisten in koor dat Debast centraal al lang geen kans meer heeft geen kregen, tot hun eigen verbazing. Dat laat een opening voor een ander jong talent als De Winter.

"Het hangt er van af hoe hij zich bij Genua presenteert", denkt Degryse. "Als hij nog goede wedstrijden op zijn rapport kan krijgen, kan hij er bij zijn. Al zal het nipt zijn. Als je iemand zoekt om naast Vertonghen te spelen, denk ik eerder aan Debast. Debast kent Vertonghen beter dan De Winter."