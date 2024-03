Degryse en Mulder lijnrecht tegenover mekaar over Vermeeren, Tielemans en Tedesco: "Hem zetten tegen Engeland"

Marc Degryse kunnen het doorgaans prima met mekaar vinden, maar nu staan ze lijnrecht over mekaar met hun standpunten na Ierland-België. Mulder wil Vermeeren en eventueel nog anderen uit het zogenaamde B-team graag in actie zien tegen Engeland. Degryse niet.

Na afloop van de match volgde nog een levendige discussie onder de analisten bij VTM over de keuze van Tedesco om zo te roteren. "Tegen Ierland is dat nutteloos, tegen Engeland kun je zien wat de spelers waard zijn", verrast Mulder. "Een Vermeeren moet je zetten tegen Engeland. In hem zit veel meer potentieel dan in Tielemans."

Merkwaardige Mulder

Een merkwaardige denkwijze, want tegen de Engelsen willen we toch het type-elftal zien? Die logica volgt ook Degryse. "Klaar zijn in juni, dat zal Vermeeren niet lukken. Hij maakt bij Atlético zo weinig minuten, hij is niet meer de Vermeeren van vorig seizoen. Met zo weinig speelminuten kan je niet op je best zijn."

© photonews

Dan moet ook het verwachtingspatroon misschien bijgesteld worden. "Je kan niet verwachten dat hij op het EK de voorkeur krijgt op andere middenvelders. Onana en Mangala hebben alle kwalificatiewedstrijden gespeeld en staan bij Tedesco een rij hoger in de pikorde. En dan moet een De Bruyne nog terugkomen."

Degryse verwacht Vermeeren dus niet aan de aftrap in de volgende interland. "Het zou me verwonderen als hij dinsdag tegen Engeland aan de aftrap staat en in drie dagen twee interlands gaat spelen, nadat hij drie maanden amper gespeeld heeft."

Tielemans vs Vermeeren

Ook de opvallende mening van Mulder dat Tielemans beter is dan Vermeeren kreeg aardig wat tegenkanting in de studio. "Tielemans is niet slecht, maar ik vind dat Vermeeren meer toekomst heeft", blijft de Nederlander bij zijn standpunt.