Wat na de boost van jewelste? OHL wil niet té hoog van de toren blazen, maar heeft een opvallende boodschap in huis

De boost van 17 maart 2024 zit nog fris in het geheugen. OHL heeft een opvallende boodschap in huis: ook al deelt het bij aanvang de laatste plek met Westerlo, het zal zijn vel duur verkopen in de Europe Play-offs. Het is stiekem dromen van een rol van betekenis.

En dat nadat de play-downs slechts nipt vermeden konden worden. Nachon Nsingi deed OHL in allerlaatste instantie nog in een andere play-off verzeilen. "Het belangrijkste is al dat we in die Europe Play-offs zitten", vertelt de jonge spits ons. "We zijn daar heel tevreden mee. Wat we nu nog willen? Winnen."

De aanvaller is zich bewust van de situatie bij de start van de play-offs. "Omdat we veel wedstrijden verloren hebben doorheen het seizoen, beginnen we eraan in een moeilijke positie. Dat gaat niets veranderen aan onze ingesteldheid. Elke match geven we alles om te winnen, dat doen we ook tegen de grote clubs."

Joren Dom wil geen mal figuur slaan

Joren Dom verwacht een complexloos OHL. "Ik zou durven zeggen: niets hoeft, alles mag. We zullen niet kansloos zijn tegenover de andere ploegen. Het moet allemaal niet meer, maar anderzijds wil je ook geen slecht figuur slaan. Ik ben er ook zeker van dat we dat niet gaan doen."

Toch niet als OHL die opsteker uit de slotspeeldag van de competitie kan bevestigen. "Wat we meegemaakt hebben in de laatste minuten tegen KV Mechelen, kunnen we als boost gebruiken om in de Europe Play-offs toch ook nog iets te betekenen."

Halvering punten in voordeel OHL

"Uiteindelijk zijn we wel een team dat daar thuishoort en nog mooie dingen kan laten zien", maakt Dom zich sterk. "En eventueel kan meedoen bovenaan. Dat de punten gehalveerd worden, speelt in ons voordeel." Wat niet wil zeggen dat ze nu ineens in Leuven overmoedig moeten worden.

"Om nu te pretenderen dat we voor winst gaan in de Europe Play-offs is natuurlijk heel veel gezegd, als we ons maar in de laatste minuut van de competitie kunnen redden." Ook Ezechiel Banzuzi vat het nog eens samen. "We gaan sowieso met een heel goed gevoel naar de play-offs. We gaan daar gewoon ons best in doen."