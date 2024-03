Wil Antwerp uitpakken op transfermarkt? 'Great Old heeft oog laten vallen op 18-jarige Belg van Juventus'

Antwerp zag afgelopen wintermercato Arthur Vermeeren vertrekken naar Atletico Madrid. Er werd geen vervanger gehaald, maar daar wordt duidelijk wel naar gezocht.

Afgelopen winter vertrok de ondertussen 19-jarige Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid. Daar kon hij voorlopig nog niet op al te veel speeltijd rekenen.

Antwerp haalde toen geen vervanger voor Arthur Vermeeren. Maar die kan er volgende zomer dan toch komen. The Great Old is duidelijk op zoek.

Joseph Nonge straks een speler van Antwerp?

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Juventus beslist hebben om Joseph Nonge op de transferlijst te zetten. De Italiaanse grootmacht zou hem willen verhuren met een koopoptie.

Tavolieri meldt dat Antwerp geïnteresseerd is. De club zou al informatie hebben verzameld over het profiel van de middenvelder.

Nonge is een 18-jarige Belg die in zijn jeugd nog bij Anderlecht gespeeld heeft. In 2021 trok hij naar de Oude Dame waar hij ondertussen vier wedstrijden met de A-ploeg meespeelde.