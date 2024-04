Dit is de topkandidaat om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool

Jürgen Klopp heeft ondertussen aangegeven dat hij er na dit seizoen zal mee ophouden bij het Engelse Liverpool. Hij wil eruit met een grote knal en mogelijk een nieuwe titel, daarna is het tijd voor iets nieuws. En dus moet er een opvolger gezocht worden.

De voorbije weken gonste het al van de geruchten over wie dan wel de nieuwe hoofdcoach van Liverpool FC zou moeten gaan worden. Diverse namen passeerden ondertussen de revue, bij The Times weten ze ondertussen wie de topkandidaat is.

Nadat eerder naast Xabi Alonso werd gegrepen - hij blijft normaliter gewoon langer verbonden aan Bayer Leverkusen - is het geweer bij de Engelsen ondertussen van schouder veranderd. En Ruben Amorim staat nu bovenaan het verlanglijstje.

Ruben Amorim van Sporting CP is de topkandidaat

De 39-jarige Portugees is een gewezen centrale middenvelder die als coach ondertussen al vier jaar onder zeil ligt bij Sporing Clube de Portugal. Daarvoor deed hij ook al ervaring op bij onder meer Sporting Braga.

© photonews

Nu wenkt een eerste buitenlands avontuur, want Liverpool zou hem proberen losweken bij Sporting. Daar ligt hij nog tot juni 2026 onder contract.

Toch willen ze bij Liverpool nu al toeslaan. Eerst wil de club wel nog proberen om de titel te gaan binnenhalen in de Premier League en er ook op andere fronten nog te gaan staan.