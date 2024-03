Karel Geraerts raakt niet uit de malaise

Hoe zou het nog zijn met Karel Geraerts in de Duitse tweede klasse? Niet al te goed zo blijkt, want ook op de speeldag van dit weekend werd alweer niet gewonnen. Er vielen zelfs geen doelpunten in de wedstrijd van Schalke 04.

Karel Geraerts werd de voorbije maanden al een paar keer gelinkt aan Club Brugge. De ex-coach van Union SG is tot op heden echter in dienst van Schalke 04. Met de Duitse club loopt het tot op heden echter ook niet voorspoedig. De voorbije maanden was de promotie het grote doel van de club, maar momenteel is de Duitse derde klasse dichterbij dan de Duitse Bundesliga. En ook na de speeldag van dit weekend is dat niet per se veranderd, zoveel is duidelijk. © photonews Tegen Karlsruher SC werd 0-0 gelijkgespeeld door de troepen van Karel Geraerts. En zo blijft Schalke 04 volop delen in de malaise. Alle hens aan dek voor Schalke 04 Doordat Braunschweig dit weekend wist te winnen, is de kloof met de degradatieplaatsen zelfs eerder kleiner geworden. En dus worden het nog zeer zware weken voor de Belgische coach. De kloof met de barrageplaatsen is nu nog twee punten, rechtstreekse degradatie is zelfs maar drie punten verwijderd van Schalke 04. Alle hens aan dek dus de komende weken.