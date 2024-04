Ook Degryse heeft na één wedstrijd al conclusie over titelstrijd en geeft voordeel aan... Anderlecht

Wie is er als winnaar uit de eerste speeldag gekomen? Anderlecht uiteraard. Die wonnen zelf van Antwerp en zagen Union verliezen. Daarnaast verloor ook Club Brugge punten. Ze staan nu naast Union en zagen de kloof met de achtervolgers groter worden.

Union heeft nu enkel nog het voordeel dat ze bij een gelijke stand nog steeds kampioen zijn, maar hun voorsprong is weg. "Bij Union heb ik het gevoel dat ze in een negatieve spiraal zitten. Ik zie de laatste weken twijfels in de hoofden kruipen", aldus Degryse in HLN.

De foutjes stapelen zich op. "Zoals bij doelman Moris nu die aarzelt bij het uitkomen op die diepe bal naar Tolu. Eerst wel, dan niet. En tegen Antwerp waar Kerk in de 92ste minuut scoort, was er een misverstand met Sykes bij een diepe bal."

En net in de beslissende fase lijkt de kern niet helemaal fit. "De frisheid is wat weg en Amoura bleek nog niet speelklaar. Union heeft redelijk veel wedstrijden zonder overschot gewonnen, maar wel door een beslissende flits van Puertas of Amoura. Dat is nu minder."

Ik had het niet verwacht van Hazard

Bij Anderlecht lijkt dan weer wel alles te lukken. "Daar zit het wat meer mee, zoals met die rode kaart voor Wijndal. Dat is echt stom, al vind ik het ook niet netjes van Thorgan Hazard. Ik had dat niet verwacht van hem: het is een klein beetje toneelspelen en de tegenstander flikken."

Al toont het wel de mentaliteit: winnen, eender hoe. "Je voelt hoe dat leeft bij Anderlecht. Ze sturen en motiveren elkaar en proberen in die flow te blijven, terwijl Union die negatieve spiraal moet zien te keren."