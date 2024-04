Analisten snoeihard voor Standard-coach Ivan Leko: "Het is schandalig dat hij zoiets doet"

Standard heeft afgelopen weekend met 5-1 verloren van KAA Gent. Na afloop was coach Ivan Leko niet mals voor zijn spelers, die veel individuele fouten maakten.

Na het reguliere seizoen was Standard zeker van de Europe Play-offs. Die worden volgens coach Ivan Leko gebruikt om voor te bereiden op volgend seizoen. Toch is daar niet altijd veel van terug te vinden op het veld.

De coach stelt nog veel spelers op van wie verwacht wordt dat ze er volgend seizoen niet meer zijn. De 5-1 pandoering tegen KAA Gent was dan ook geen fijne manier voor de Rouches om aan de play-offs te beginnen.

Na afloop was Leko hard voor zijn spelers. Hij had het zelfs over 'casinospelers'. Bij La Tribune van RTBF werd er gesproken over wat de coach allemaal zei en deed, en ze waren niet mals.

"Het is schandalig dat hij zo praat", vindt Nordin Jbari. "Hij kwam naar Standard om de club nieuw leven in te blazen en dat is hem niet gelukt. Het enige wat hij sinds zijn komst heeft gedaan, zijn opmerkingen maken."

Ex-Rode Duivel Philippe Albert is ook niet mals voor Leko en zijn uitspraken. "Hij is degene die schuld treft. Hij praat over de spelers die hij op de trainingen ziet en over de spelers die hij laat starten. Daar is geen excuus voor, dat soort praat moet in de kleedkamer blijven. Hij moet zich gaan voorbereiden op volgend seizoen, anders gaat het niet goed."