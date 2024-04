Herman Brusselmans en Wesley Sonck zeer kritisch op domme rode kaart in JPL: "Koppig willen doen, altijd iets met hem"

Christian Burgess van Union SG, Owen Wijndal van Royal Antwerp FC en Islam Slimani van KV Mechelen pakten dit weekend allemaal een domme uitsluiting. De spits van KV Mechelen werd uitgesloten omdat hij niet snel genoeg van het veld ging en bewust de verkeerde kant uitwandelde.

Scheidsrechter Van Damme was onverbiddellijk en gaf Islam Slimani voor de fase een tweede gele kaart. En dus moest hij niet voor zijn wissel, maar wel met een uitsluiting naar de kant. Mechelen zou de wedstrijd uiteindelijk wel winnen.

De spelers van KV Mechelen vonden dat allemaal wat streng. Voor Islam Slimani zelf staat de teller ondertussen nog steeds op nul doelpunten bij Malinwa dit seizoen. Ook in Leuven kon hij opnieuw niet scoren.

© photonews

"Het is ongelooflijk en willen koppig doen", is Wesley Sonck in Extra Time streng voor de gemaakte keuze van de spits van De Kakkers. "Hij mag ambetant doen, zolang hij de reglementen volgt mag dat allemaal wel."

Slimani is een ambetante gast volgens Herman Brusselmans

Herman Brusselmans had ook een mening: "Het is een ambetante gast. Het is altijd wat met hem. Hij pakt nu wel rood, dat is toch dom." Het panel denkt dat het feit dat hij nog niet kon scoren begint te wegen op de aanvaller.

KV Mechelen won wel op bezoek bij OH Leuven en mag zo nog steeds dromen van de eindzege in de Europe Play-offs. Het zal het de komende wedstrijd wel moeten doen zonder Slimani, daarna kan hij nog acht keer op zoek gaan naar zijn eerste doelpunt van het seizoen.