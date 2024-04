JPL-coach praat over mogelijk vertrek: "Ik ben altijd eerlijk, als er een goed bod komt dan vertrek ik misschien"

Thorsten Fink leverde dit seizoen al heel wat goed werk bij STVV. Dat zal een aantal clubs in binnen- en buitenland niet zijn ontgaan.

STVV kon zich dit jaar goed veiligstellen. De Europe Play-offs werden gehaald en er was nooit sprake van dat de club in gevaar zou komen. Thorsten Fink verrichte al erg goed werk.

Maar niet alles kan blijven duren. Dat beseft de coach van STVV ook maar al te goed. Hij reageerde bij TVL Sportcafé op een mogelijk vertrek.

"Ik ben altijd eerlijk tegen de mensen", begint hij. "Ik ben geen leugenaar. Ik kan nu niet zeggen dat ik blijf om dan over drie weken te vertrekken. Dat wil je nu misschien van me horen, maar dat kan ik niet zeggen."

Fink steekt niet weg dat hij eraan zou denken om te vertrekken bij een leuk voorstel. "Als er een goed bod komt, dan vertrek ik misschien. Maar dan moet ik met onder meer mijn hart kiezen. Soms moet je gaan, soms moet je blijven."

Thorsten Fink deed het dit seizoen ook met een hoop jeugdproducten die hij kansen gaf. Matte Smets is hier een groot voorbeeld van. De verdediger miste in de competitie nog geen minuut. Maar ook andere talenten zoals Mathias Delorge, Rein Van Helden en Jarne Steuckers mogen zich week na week bewijzen.

Hij had naar eigen zeggen zelfs niet verwacht dat het zo goed zou gaan. "Ik was verrast ja. Ik had wat schrik in het begin. We hadden weinig spelers in de voorbereiding. We moesten het doen met de spelers die we hadden. Maar dan hebben ze hun kwaliteiten laten zien. Ik was tevreden en ik zei tegen het bestuur dat we geen spelers nodig hadden."