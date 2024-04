Anderlecht en KRC Genk hebben het pad geëffend: Belgisch toptalent schittert opnieuw in Eredivisie bij Ajax

Het maakt wel wat uit waar een toptalent zijn eerste stappen zet. Bij Anderlecht en Genk hebben ze wel degelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Mika Godts, ook al hadden ze een paar dingen misschien liever anders gezien.

Anderlecht spotte het talent van Mika Godts tijdens een talentendag op zijn zevende. Hij zou tot zijn vijftiende op Neerpede voetballen, alvorens te verkassen naar KRC Genk. In Limburg doorliep Godts de resterende jeugdreeksen, om uiteindelijk door te groeien naar Jong Genk. In de zomer van 2022 haalde Ajax hem daar weg.

Het jonge Belgische talent is volop bezig om daar helemaal te ontbolsteren. In de vorige partij liet hij al een assist optekenen en dat deed hij in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog eens fijntjes over. Na ruim twintig minuten voetballen dook hij met een geslaagde dribbel de zestien meter in. De rest is geschiedenis.

Godts wist immers ook nog eens Anton Gaaei te bereiken en die knalde de 1-0 binnen. In Amsterdam kijken ze niet enkel naar de statistieken van onze landgenoot. Ook over zijn prestatie op zich kunnen ze meer dan tevreden zijn. Dat liet het social mediateam van Ajax alvast nog eens blijken op het moment van zijn vervanging.

Toch is het alweer geen feestelijke avond geworden voor Ajax: het slikte in de 92ste minuut nog de gelijkmaker van Bas Kuipers. Jammer ook voor Godts, want anders was zijn assist van een nog grotere waarde geweest. In elk geval is op persoonlijk vlak vooral nu de opdracht om de lijn verder te trekken en te blijven bevestigen.