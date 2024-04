Eersteklasser toonde al interesse, maar man uit de eigen jeugd bij Oostende heeft een missie: "Beerschot wordt hier geen kampioen"

Mohamed 'Mo' Berte speelt al sinds zijn vijftiende bij KV Oostende, nu is de 22-jarige Brusselaar klaar om de laatste speeldagen in de Challenger Pro League voor de redding te zorgen bij de Kustboys. Dat is ook belangrijk met oog op de toekomst voor hém en voor de club.

In zijn prille jeugd speelde hij nog bij diverse Brusselse ploegen, maar op 15-jarige leeftijd trok hij naar KV Oostende. Daar zit hij ondertussen al zeven jaar en dus mag Mo Berte als een echt eigen jeugdproduct gezien worden.

Hij doorliep diverse jeugdreeksen, deed speelervaring op tijdens een uitleenbeurt aan het Nederlandse Den Bosch en sinds 2022 maakt hij deel uit van de A-kern van KV Oostende. Met dat team heeft hij nu een missie voor de komende weken.

© photonews

"We willen zondag niet verliezen. Beerschot mag geen kampioen worden bij ons", blikt Mo Berte in Het Nieuwsblad vooruit naar de clash van zondag tegen de leider uit Antwerpen. Wij willen ons redden en daarvoor spelen we nog drie finales. Wie scoort, is niet belangrijk. We moeten punten pakken."

KV Oostende redden is de eerste missie

Berte zelf is wel het uithangbord van de Oostendenaren geworden. Met negen goals en zeven assists over alle competities heen was hij al van groot belang voor zijn club. Dat leverde hem ook de nodige aandacht op.

Afgelopen winter klopte met RWDM nog een eersteklasser aan, maar het behoud verzekeren in de Challenger Pro League is nu het belangrijkste. De winger verlengde vorige zomer zijn contract nog tot juni 2026. "KVO heeft een som gevraagd die RWDM niet wou betalen. Oostende had gelijk om me niet zomaar te laten gaan. Ik wil trouwens deze club nog redden!”