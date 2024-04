Manchester United houdt Liverpool af en helpt Arsenal in de titelstrijd

Manchester United heeft zondag een cruciale rol gespeeld in de strijd om de Engelse titel. Ze hielden Liverpool op een gelijkspel te houden, waardoor Arsenal nu de nieuwe koploper van de Premier League is.

Na vier keer puntenverlies in de laatste vijf competitiewedstrijden hunkerde Manchester United naar een overwinning. En alsof dat nog niet genoeg was, ontving United de koploper van de Premier League. Eerder dit seizoen had United Liverpool al op een gelijkspel gehouden en verslagen in de FA Cup.

Moeilijke start voor de thuisploeg

Desondanks kende Manchester United een bijzonder lastige eerste helft. Liverpool domineerde het spel en creëerde kans na kans. Na een kwart wedstrijd wisten de bezoekers het veldoverwicht om te zetten in een voorsprong. Darwin Núñez verlengde een hoekschop en Luis Díaz stond klaar bij de tweede paal om de 1-0 binnen te tikken.

Liverpool bleef ook na dit doelpunt druk zetten, maar slaagde er niet in om verder uit te lopen. En dat kwam hen duur te staan.

Daar is Manchester United

Vijf minuten na rust strafte Manchester United een individuele fout genadeloos af. De 21-jarige verdediger Jarell Quansah speelde de bal te kort terug op Van Dijk, waardoor Bruno Fernandes er tussen kon komen. Hij aarzelde niet en schoot vanuit het middenveld over doelman Caoimhín Kelleher de gelijkmaker binnen.

Geen volle buit

Later zorgde Kobbie Mainoo ervoor dat Manchester United opnieuw kon juichen. De jonge middenvelder ontving de bal in het zestienmetergebied en krulde hem prachtig in de verre bovenhoek. In de laatste tien minuten glipte de overwinning echter uit handen.

Invaller Harvey Elliott werd neergehaald door Aaron Wan-Bissaka, wat resulteerde in een strafschop. Mohamed Salah benutte deze penalty en bracht de eindstand op 2-2.

Arsenal de winnaar van het weekend

Door het puntverlies van Liverpool is Arsenal nu de nieuwe koploper van Engeland. De Gunners hebben evenveel punten als nummer twee Liverpool verzameld, maar een aanzienlijk beter doelsaldo (negen doelpunten beter). Manchester City volgt op één punt afstand. Manchester United staat momenteel op de zesde plek in de Premier League.