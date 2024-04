Zorgt promotie ook meteen voor overname van Beerschot? "Er ligt een aantrekkelijk bod op tafel waar we akkoord mee gaan"

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot VA beukte afgelopen weekend de poort naar de Jupiler Pro League opnieuw open. En die promotie lijkt de Antwerpenaren geen windeieren te leggen. Komt de overname in een stroomversnelling?

Het is geen geheim dat Beerschot VA een kapitaalsinjectie nodig heeft om zich te versterken met het oog op volgend seizoen. Enig probleem: de traditieclub staat al eventjes te koop, terwijl prins Abdullah bin Mosaad (huidig hoofdaandeelhouder van Beerschot, nvdr.) niet van plan is om grote investeringen te doen.

De voorbije maanden toonden meerdere binnenlandse - en buitenlandse partijen interesse in De Mannekens. Om diverse redenen was er tot op heden geen akkoord. De voornaamste reden: waar gaat Beerschot volgend seizoen voetballen?

© photonews

En op die vraag is sinds zondagavond een antwoord: op het hoogste Belgische niveau. En dat lijkt voor een stroomversnelling te zorgen. Volgens Gazet van Antwerpen willen de Belgische aandeelhouders akkoord gaan met een Aziatisch bod. Meerbepaald: een bod van een Chinese investeringsmaatschappij.

"Er ligt een sluitend én financieel aantrekkelijk bod op tafel van een buitenlandse partij", bevestigt Francis Vrancken. "De partij in kwestie kent bovendien de voetbalwereld en is daarbovenop ook nog eens financieel slagkrachtig."

Krijgt Beerschot VA (eindelijk) een nieuwe eigenaar?

De voorzitter van Beerschot kan echter geen groen licht geven op z'n eentje. "Als minderheidsaandeelhouders zijn we enthousiast en geven we ons akkoord voor de overname. We hopen dat de hoofdaandeelhouder eveneens akkoord kan gaan en zo de toekomst van Beerschot zal veilig stellen."