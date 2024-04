Grote verandering op til bij Manchester United: topman heeft nieuwe coach op het oog, Ten Hag mag beschikken

In Engeland circuleert een stevig gerucht: Erik ten Hag zou naar verluidt instemmen met een zomerse exit bij Manchester United, waarbij de club al een vervanger in gedachten heeft.

Verschillende Engelse media, waaronder The Mirror en The Daily Mail, baseren zich op geluiden binnen de selectie van Manchester United om deze bewering te ondersteunen.

Spelers van de Engelse recordkampioen zouden een verandering in gedrag hebben opgemerkt bij hun coach, wat hen doet vermoeden dat Ten Hag zijn tijd bij United als geteld beschouwt en zich voorbereidt op vertrek.

Graham Potter

Dit gerucht is opvallend gezien Ten Hags recente uitingen van vertrouwen in zijn toekomst. "Ik heb geen twijfels," verklaarde de coach onlangs.

"Ik focus me gewoon op mijn werk, op het proces. Ik ben hier graag en geniet ervan. Het is niet altijd gegaan zoals gewenst, maar ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn."

Daarnaast beweren de Engelse media te weten wie de mogelijke opvolger van Ten Hag zal zijn: Graham Potter. De 48-jarige Engelsman is sinds zijn vertrek bij Chelsea in april 2023 clubloos. Volgens The Daily Mail staat Potter hoog in aanzien bij Jim Ratcliffe, de topman van INEOS, die Ten Hag naar verluidt wil vervangen.