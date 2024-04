STVV-middenvelder voorspelt wie kampioen speelt en zegt wie de beste JPL-speler is: "Deze club speelt kampioen, ze brengen het mooiste voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De play-offs zijn momenteel volop bezig. Enkele ploegen zitten middenin de titelstrijd. Een STVV-speler voorspelt wie er kampioen zal spelen.

Bij STVV blonk er afgelopen weekend één speler uit bij de comeback tegen KV Mechelen. Dat was Ryotaro Ito die met twee doelpunten de matchwinnaar werd.

STVV strijdt momenteel nog voor winst in de Europe Play-offs. Toch maakt de Japanse middenvelder even tijd om te voorspellen wie er kampioen zal spelen in de JPL.

"Anderlecht", stelt hij bij Het Belang van Limburg. "Het is de ploeg waar ik het meest van onder de indruk raakte toen we ze bekampten. In een relatief fysieke competitie als de Jupiler Pro League kiezen zij voor verzorgd en technisch voetbal."

Union wordt voor hem de grootste uitdager. "Het mooiste voetbal, als je het mij vraagt. Union zet daar een heel sterk geheel tegenover, maar ik voorspel toch dat Anderlecht het zal halen."

De grootste tovenaar op het veld? "Ronaldinho. Wat die allemaal kon met een bal, fenomenaal", gaat hij verder, voor hij verklapt wie de beste speler is waar hij al tegen stond. "Maar ook in de Belgische competitie lopen veel technisch begaafde spelers rond. Ik vond Hans Vanaken van Club Brugge de beste tegen wie ik al speelde."