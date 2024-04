STVV-speler opvallend zelfzeker voor wedstrijd tegen Standard en doet gewaagde pronostiek

STVV zal het vrijdagavond opnemen tegen Standard in de Europe Play-offs. De Truienaars zijn gemotiveerd en gaan vol voor de winst.

Afgelopen weekend kon STVV een 2-0 achterstand tegen KV Mechelen ombuigen in een 3-2 overwinning. Middenvelder Ryotaro Ito had daar een groot aandeel in. Hij scoorde twee keer.

Dit weekend zal Sint-Truiden alweer moeten presteren om van Standard te winnen. "We gaan vol voor de drie punten, want we zijn uit op revanche na die late gelijkmaker op Sclessin", vertelde Ito bij Het Belang van Limburg.

Als we de Japanner mogen geloven zal STVV een comfortabele zege boeken, toch zegt hij dat het niet makkelijk zal worden. "Het wordt sowieso geen gemakkelijke wedstrijd. Een uitslag voorspellen, zeg je? 2-0. Of neen, neem maar 3-0. Want ik ben een offensieve speler, dus ik wil betrokken zijn in zoveel mogelijk goals."

KAA Gent is momenteel favoriet om de Europe Play-offs te winnen. De Bufallo's staan eerste met 30 punten terwijl KV Mechelen en STVV volgen met 26 punten. Wie zal uiteindelijk die play-offs winnen?

"STVV natuurlijk! Neen, serieus. Het wordt niet gemakkelijk om Gent van die eerste plaats te houden, dat weten we. Maar het is niet onmogelijk. We zijn hongerig om ons te plaatsen voor die Conference League play-offs. En we zitten vol vertrouwen na die drie overwinningen op rij. Vrijdag willen we er vier op een rij van maken", besluit Ito.