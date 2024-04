Traditieclub sneller dan verwacht opnieuw op profniveau: "Puur sportief gezien iets te snel zeker van promotie"

Sterk werk van Hans Cornelis. De coach van Lokeren-Temse is al even zeker van promotie vanuit Eerste Amateurklasse naar de profreeksen en de Challenger Pro League. Een promotie die niet meteen verwacht of gepland was.

"We hebben ons verzekerd van promotie en dat was eigenlijk niet verwacht. De ambitie was top-6, al gingen we voor het hoogst haalbare. Maar dat we acht wedstrijden voor het einde al zeker zouden zijn van promotie?"

"Neen, dat had niemand vooraf verwacht. We zijn het seizoen begonnen met een hele goede reeks in de eerste ronde. We wonnen veertien wedstrijden op rij en dan weet je dat je een kloof zal gemaakt hebben", aldus Hans Cornelis in MidMid.

"Het verschil met de rest is immens. En puur sportief gezien komt de promotie misschien zelfs iets te vroeg. We strijden nog om de titel, maar als we eerlijk zijn is La Louvière misschien nog iets beter dan ons", geeft de coach aan.

Nog zes-zeven lange weken voor Lokeren

"Het zijn nog zes-zeven lange weken als je niets meer te winnen hebt. We verloren van La Louvière, de kloof met hen is zeven punten. De ambitie is daardoor wat weg, maar we zijn uiteraard heel blij met de promotie."

De voorbereiding op het profvoetbal kan dus gaan beginnen: "Daar zijn we volop aan bezig. Het is heel snel gegaan. Binnen het bestuur ging het eerst over een jaartje rustig meedraaien en dan wel verder kijken, maar nu wisten we aan de winterstop dat het bijna binnen was en dan moest er geschakeld worden."