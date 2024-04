Wedstrijd in Italië gestaakt nadat ploegmaat van Lukaku onwel wordt op het veld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Italië werd de wedstrijd tussen Udinese en AS Roma zondagavond stopgezet nadat Evan Ndicka plots onwel werd.

AS Roma speelde zondagavond op bezoek bij Udinese. Romelu Lukaku stond aan de aftrap en scoorde in de 64ste minuut de gelijkmaker op aangeven van Cristante. Na 23 minuten kwam Roma al op achterstand.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd werd voetbal plots een bijzaak toen Evan Ndicka plots op de grond ging zitten. De verdediger bleef wel bij bewustzijn maar moest op een draagberrie het veld verlaten.

De wedstrijd lag zo'n tien minuten stil totdat de scheidsrechter na overleg met beide coaches besloot om de wedstrijd stop te zetten. Veel is nog niet gekend over de oorzaak en huidige toestand van Ndicka.

Evan Ndicka is slechts 24 jaar en afkomstig van Ivoorkust. De verdediger kwam afgelopen zomer over van het Duitse Frankfurt. Sindsdien speelde Ndicka 19 wedstrijden voor AS Roma.

Tegenwoordig wordt de gezondheid van spelers steeds beter in de gaten gehouden dan vroeger. Toch gebeurt het nog regelmatig dat spelers gezondheidsproblemen krijgen tijdens een wedstrijd, denk maar aan Eriksen op het EK 2020.