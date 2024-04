Dartfenomeen Luke Littler moeit zich met Manchester United

Manchester United beleeft een teleurstellend seizoen in de Premier League. Luke Littler steekt zijn ploeg alvast een hart onder de riem.

De ondertussen 17-jarige Luke Littler behaalde vorige winter als 16-jarige knaap de finale van het WK darts. Zijn leven staat ondertussen helemaal op zijn kop, maar hij blijft wel een heel grote fan van Manchester United.

De ploeg heeft echter geen al te best seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat momenteel op een teleurstellende zevende plaats in de Premier League en dat zint heel wat fans niet, waardoor de trainer kop van jut is.

The Nuke is in Rotterdam waar vanavond de Premier League darts afgewerkt wordt. Daags voor het evenement in Ahoy sprak hij met de Nederlandse pers ook over zijn grote liefde voor zijn favoriete voetbalclub.

Hij stak zelfs de Nederlandse coach van United een hart onder de riem. “Dat ik het Manchester United-team mocht ontmoeten en dat ik word uitgenodigd voor wedstrijden. Dat is bizar”, zei hij aan Algemeen Dagblad.

Littler had al een gesprek met Ten Hag, maar voor hem moet hij niet vertrekken. “Hij is een heel goede manager. Hij heeft in zijn eerste jaar enorm veel gedaan voor het team. Dit seizoen is het helaas wat minder, maar we moeten hem houden. Ja, absoluut, we moeten hem houden.”