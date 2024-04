Romelu Lukaku staat zeer dicht bij een belangrijke mijlpaal in zijn carriére

Romelu Lukaku blijft maar doelpunten maken, seizoen na seizoen. Zijn teller staat nooit stil.

Romelu Lukaku is een van de dodelijkste wapens van het Belgische elftal. Al enkele seizoenen blijft hij doelpunten maken voor de teams waar hij voor speelt.

Afgelopen weekend vond hij het net tijdens AS Roma-Udinese (in de wedstrijd die werd onderbroken omwille van een speler die onwel werd). De Rode Duivel scoorde het 299e doelpunt van zijn carrière.

Hoewel we moeten wachten tot de wedstrijd op een later tijdstip wordt hervat, zal zijn doelpunt naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd.

Dit betekent dat zijn volgende doelpunt zijn 300e doelpunt zal zijn, een indrukwekkend aantal. Echter, hij is nog ver verwijderd van enkele grote namen.

Door spelers als Carlos Tevez en Neymar te passeren in de lijst van meest gescoorde doelpunten in clubverband, is Lukaku in de top 25 beland. Zou hij kunnen strijden voor een plaats in de top 10 van deze uiterst prestigieuze lijst?