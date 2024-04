Na aanbiedingen van Juventus, PSG en Frankrijk is het eindelijk zover: Zidane zegt ja tegen topclub en wordt opnieuw coach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gerucht loopt al een tijdje, maar er lijkt nu schot in de zaak te komen. Zinedine Zidane is op weg naar een nieuwe job en dat wordt er eentje bij Bayern München. Een nieuwe topclub dus na zijn periode bij Real Madrid.

Sinds 2021 heeft Zinedine Zidane al geen job als hoofdcoach meer aangenomen. Na zijn avontuur bij Real Madrid besloot de Fransman om er even tussenuit te gaan. Daar gaat binnenkort echter verandering in komen.

Onder meer Juventus, PSG en het Franse nationale team probeerden eerder om Zidane te overtuigen, Bayern München lijkt te slagen waar de andere teams hebben gefaald. Mundo Deportivo weet dat een akkoord nabij is.

Julian Nagelsmann was de enige andere realistische kandidaat die nog overbleef bij Bayern München. Hij koos er ondertussen voor om minstens tot het WK 2026 bondscoach van Duitsland te blijven en dus wijst alles richting Zidane.

Nieuwe job voor Zidane

Voorlopig staat Thomas Tuchel nog aan het roer in München, maar dat is een aflopend verhaal. Der Rekordmeister mikt hoger en wil de komende jaren opnieuw de titel pakken en ook in Europa de nodige prijzen pakken.

Dit seizoen moest Bayern de titel laten aan Bayer Leverkusen. Dat mag dus volgend jaar niet herhaald worden. Een akkoord is nakend, al zou Zidane wel een aantal eisen hebben gesteld - ook over mogelijke versterkingen.