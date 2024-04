Stevig probleem voor Eredivisie-club, dat nu ... onder de nul staat qua puntenaantal

Vitesse Arnhem zit in vieze papieren in de Eredivisie. De kans op een verlengd verblijf in de hoogste Nederlandse klasse was al klein, maar nu hebben ze een extra groot probleem waardoor het boeken toe lijkt voor de club uit Arnhem.

Vitesse heeft van de licentiecommissie van de Nederlandse voetbalbond achttien punten aftrek gekregen voor het niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen. De club gaat daartegen niet in beroep gaan, om zo de club te redden. Door de puntenaftrek is Vitesse Arnhem zeker van degradatie. Ze stonden al op de laatste plaats in de Eredivisie met amper zeventien punten, maar staan nu plots op een puntenaantal van min één. Over en sluiten dus voor dit seizoen. Vitesse Arnhem is achttien punten kwijt De club kan door het accepteren van de straf wel voor het behoud van de licentie gaan. Op die manier zakken ze niet helemaal weg uit het profvoetbal en kunnen ze volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie aantreden. © photonews Vitesse verkeert al lange tijd in grote bestuurlijke, financiële en sportieve problemen. Om de vergunning in het betaalde voetbal te behouden, diende Vitesse afgelopen week onder leiding van de crisismanagers Paul van der Kraan en Edwin Reijntjes een reddingsplan in bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Hoe het verder zal evolueren met de club naar volgend seizoen toe is nog niet helemaal duidelijk.