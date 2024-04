'Zoektocht levert op: KAA Gent gaat boomlange spits inlijven'

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent is ook dit seizoen op weg om de Europe Play-offs naar zijn hand te zetten. Volgend seizoen moet er dan eens een plekje in de top-6 volgen. Om de ambities waar te maken, zullen er versterkingen moeten komen.

KAA Gent heeft alvast een spits op het oog met de meer dan twee meter lange Anosike Ementa van Viborg FF. Hij moet de nieuwe targetspits worden van de Buffalo's en zou volgens Het Laatste Nieuws een miljoen euro moeten kosten.

De Buffalo's zijn al even op zoek naar een nieuwe aanvaller. Door het vertrek van Fofana, Cuypers en Gift Orban én met het aflopend contract van Depoitre indachtig schiet er weinig over in de spits bij KAA Gent volgend seizoen.

Een miljoen euro voor boomlange spits uit Denemarken

Die leemte zal dus worden opgevuld met onder meer Anosike Ementa. De 21-jarige aanvaller vertrok pas in de zomer van 2023 van Aalborg naar Viborg, daar gaan ze hem nu alweer laten gaan richting een nieuw avontuur.

De Deense spits heeft Nigeriaanse roots en zal voor zo'n miljoen euro naar Gent komen. De onderhandelingen tussen de drie partijen lopen voorspoedig. Het voorbije jaar maakte hij heel wat indruk bij Viborg FF.

Met negen doelpunten en vier assists was hij ook qua statistieken van grote waarde. Met zijn lengte is hij kopbalsterk, maar verder kan hij ook aan de bal van waarde zijn. Hij kan een bal afschermen en is moeilijk van de bal te zetten en heeft ook technische kwaliteiten.