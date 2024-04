Bilal El Khannouss spreekt klare taal over zijn eigen transfersom

De kans dat Bilal El Khannouss volgend seizoen nog voor Genk speelt lijkt bijzonder klein. De vraag is alleen waar hij naartoe zal trekken.

Bilal El Khannouss is één van de smaakmakers van KRC Genk, al is dat niet altijd in zijn statistieken te zien. Toch is hij van heel groot belang voor de Limburgers en dat is heel wat Europese ploegen opgevallen.

Bij KRC Genk beseffen ze ook maar al te goed dat El Khannouss deze zomer de ploeg normaal zal verlaten. De vraag is niet of hij vertrekt, maar waarheen en aan welke prijs, zo beseft hij zelf maar ook al te goed.

Er wordt zelfs gezegd dat hij 35 miljoen euro waard zou zijn en zo het transferrecord van Charles De Ketelaere naar AC Milan kan breken.

“Ik vind dat zeker oké, maar dat mag me niet blokkeren”, zegt El Khannouss aan Het Nieuwsblad. “Dat weet de club ook en daar is al over gepraat, met mijn mama, en met Stijn Francis, met wie we ook samenwerken.”

Leipzig lijkt een mogelijkheid, maar vooral Leverkusen zou de ploeg in beeld zijn. “Ik vind de Bundesliga een topcompetitie voor jonge gasten, ja. Het is een open competitie met ruimte, de meeste ploegen willen voetballen. Als je ziet hoe Kevin De Bruyne, nog een idool, via Duitsland zijn carrière maakte.”

Zijn ultieme doel is duidelijk. “Als ik mag dromen: Real Madrid. De beste club ter wereld. Of Manchester City.”