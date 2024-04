Woedende Guardiola gaat volledig los, ondanks zege in halve finale FA Cup: "Dit is niet normaal"

Zelden een coach van een winnend team gezien met zo'n donderwolk boven zijn hoofd. Pep Guardiola had een paar dagen op zijn lip moeten bijten, maar na de winst in de halve finales van de FA Cup tegen Chelsea ging hij ineens los.

De snelle opeenvolging van wedstrijden zat Guardiola dwars. De klap van de Champions League-eliminatie kwam hard aan bij City. De titelhouder had niet lang de tijd om te treuren, want zaterdag moest er alweer een volgende topwedstrijd gespeeld worden.

"Dat is echt onacceptabel," brieste Guardiola na het bereiken van de FA Cup-finale in gesprek met de BBC. "Voor de gezondheid van de spelers is dit echt niet normaal. Woensdag speelden we nog 120 minuten en er was na afloop veel emotie."

"Ik weet dat de FA Cup belangrijk is in dit land, maar men moet ook aan de gezondheid van de spelers denken. Ik kan niet begrijpen hoe mijn spelers dit vandaag overleefd hebben."

Guardiola werd gevraagd of hij dat bij de Engelse leiding gemeld had. "Denk je dat dat iets zal veranderen? Ik kan alleen hier mijn zorgen uitspreken. Waarom spelen wij niet morgen? Chelsea, Manchester United en Coventry City kwamen niet midweeks in actie."

"Ik denk hier veel over na," vervolgde Guardiola. "Twee jaar geleden speelden we op woensdag tegen Dortmund en op zaterdag tegen Liverpool. Bij rust stonden we met 3-0 achter, ze maakten gehakt van ons. Mentaal is het zó moeilijk om te herstellen… We houden van voetbal, maar dit gaat te ver. Maar we gaan onze titel verdedigen. We zullen er straks weer staan."