Barcelona woedend na verloren Clasico: "Het is een schande. Iedereen zag het!"

FC Barcelona heeft zondagavond de Clasico met 3-2 verloren van Real Madrid. Bij Barça voelden ze zich na afloop bestolen.

Na een extreem spannende wedstrijd trok Real Madrid uiteindelijk aan het langste eind tegen Barcelona. De onvermijdelijke Jude Bellingham scoorde het winnende doelpunt in de toegevoegde tijd.

Maar bij Barcelona waren ze absoluut niet tevreden na de wedstrijd. Tijdens de eerste helft verlengde Lamine Yamal een hoekschop met een kattenpootje. De bezoekers waren ervan overtuigd dat de bal over de lijn ging, de ref en VAR niet.

Uiteindelijk kreeg Barcelona geen doelpunt, omdat er geen doellijntechnologie is in La Liga. Dat vindt voorzitter Javier Tebas te duur. Doelman Marc-André Ter Stegen was niet te spreken over de fase.

"Ik kan niet begrijpen dat er geen doellijntechnologie is", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Het is echt een schande voor het voetbal. Er gaat veel geld in deze industrie om, maar het geld wordt niet besteed aan datgene wat echt belangrijk is."

Coach Xavi was ook duidelijk niet blij met wat er gebeurde. "Het is een schande. Iedereen zag het. Mijn gevoel is dat deze wedstrijd niet eerlijk was. Als we de beste competitie in de wereld willen zijn, moeten we ons op dit punt verder ontwikkelen."

"Je moet de technologie gebruiken. Iedereen heeft de beelden gezien. Als ik er verder iets over zeg, kunnen ze me een straf opleggen. Gezien het spelbeeld hadden we het verdiend om te winnen. Details hebben de doorslag gegeven."

Echter, bij Canal+ kwamen ze met een beeld dat aantoonde dat de bal niet helemaal over de lijn zou geweest zijn.