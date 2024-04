📷 Burnley al op zoek naar opvolger: 'Kompany gelinkt aan vertrek naar andere club uit Premier League'

Ondanks de negatieve resultaten en de voorlopige degradatieplek heeft het bestuur van Burnley altijd vertrouwen gehouden in trainer Vincent Kompany. Hij heeft ook nog een langlopend contract bij de club.

Toch meldt transferjournalist Sacha Tavolieri dat Kompany wel eens aan zijn laatste wedstrijden bij Burnley bezig zou kunnen zijn. Hij had al de nodige gesprekken met een andere club uit de Premier League om er volgend seizoen trainer te worden.

Het gaat om Brighton & Hove Albion. Als Roberto De Zerbi daar vertrekt na dit seizoen, dan zou Kompany wel eens zijn opvolger kunnen worden. De club heeft wel ook nog andere trainers op haar lijstje staan.

Burnley laat het er niet bij en zou ook al begonnen zijn met de zoektocht naar mogelijke opvolgers voor onze landgenoot. Voorlopig is er echter nog niks concreets en is het afwachten wat De Zerbi zal doen.

🚨🔵 In case Roberto De Zerbi decided to leave Brighton & Hove Albion at the end of the season, #BHAFC officials already identified a number of potential successors whom… Vincent Kompany !

🇧🇪 Been told informal talks have already taken place with trainer’s side to know If a… pic.twitter.com/JupMHo0zlI