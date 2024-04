Licentiecommissie heeft beslist: drie Challenger Pro League-clubs krijgen voorlopig geen licentie

Drie clubs uit de Challenger Pro League hebben voorlopig geen licentie gekregen. Het gaat om KV Oostende, Patro Eisden Maasmechelen en Francs Borains.

De clubs uit de Jupiler Pro League kunnen opgelucht ademhalen. Iedereen heeft zijn licentie meteen gehaald en kan dus met vertrouwen naar volgend seizoen kijken.

Standard Luik, dat al heel het seizoen financiële moeilijkheden kent heeft zijn huiswerk dus ook goed gedaan. Een domper echter voor Antwerp: hoewel de Great Old zijn licentie heeft gekregen, krijgt de club een boete van 50.000 euro, staat te lezen op de website van de RBFA.

Drie CPL-clubs krijgen geen licentie

In 1B zijn er echter drie clubs die geen licentie hebben gekregen. Francs Borains, KV Oostende en Patro Eisden zullen zich opnieuw moeten presenteren.

'De Licentiecommisie stelt vast dat de club NIET alle vereiste documenten heeft voorgelegd', valt er te lezen over Patro Eisden. De club reageerde al kort.

'De club is in regel met alle financiële verplichtingen. Maar door fouten op administratief vlak en het verkeerd inhangen van documenten in het electoraal licentiesysteem is de vooropgestelde deadline niet gehaald. Ondertussen beschikt Patro over een nieuw en volledig dossier 1A, dat wordt overgemaakt aan de licentiecommissie. De paars-witte club is ervan overtuigd dat de proflicentie, mede door direct contact én transparantie met de licentiemanager, in tweede zit behaald wordt', klinkt het op de clubwebsite.