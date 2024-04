Bart Verhaeghe laat zich uit over (aanblijven van) Nicky Hayen als coach van Club Brugge en... sneert héél hard naar Ronny Deila

Nicky Hayen zorgt er met de prestaties van Club Brugge stilaan voor dat Bart Verhaeghe niet meer rond hem heen kan kijken bij de aanstelling van de nieuwe coach. De voorzitter reageert op de prestaties van de oefenmeester ad interim. En een sneer naar Ronny Deila is niet ver weg.

Het moet gezegd: los van de unieke halve finale in de Conference League is Nicky Hayen simpelweg de juiste man op de juiste plaats. De coach ad interim heeft van Club Brugge opnieuw een bende brullende leeuwen gemaakt. Onder Ronny Deila waren het eerder makke lammetjes.

"Ik heb de voorbije weken veel gelezen over ons", aldus Bart Verhaeghe in Het Laatste Nieuws. "Ik zit al een tijdje in de voetbalwereld. Veelal is de perceptie simpelweg de waan van de dag. De kern van de zaak is echter dat we héél goede voetballers hebben."

© photonews

"Dat hebben de spelers de voorbije weken bewezen op het veld", is de voorzitter van blauw-zwart op dreef. "Club Brugge is veel sterker dan één man. En al zeker dan één trainer. Het is zaak om te zoeken naar een coach die past in het verhaal en kan werken met professionals rond hem. Dat is zeker en vast niet altijd het geval."

Verhaeghe deelt dan ook een héél duidelijke sneer uit naar Ronny Deila. "Soms komen trainers hier aan en denken ze dat ze alleen de baas zijn en alles mogen beslissen. Bij ons is dat niet zo. Een trainer doet zijn job en bepaalt een duidelijke spellijn. Maar die spellijnen moeten ook eigen zijn aan Club Brugge."

Blijft Nicky Hayen ook volgend seizoen de coach van Club Brugge?

"Nicky doet dat héél goed", besluit Verhaeghe. "Hij werkt met alle kennis die hier voorhanden is en doorspreekt zijn keuzes. Nogmaals: Club Brugge is géén one man show. Hoe de toekomst eruit ziet? Dat zullen we de komende weken bepalen. Maar die oogt alleszins mooi."