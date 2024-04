Grote transfer op komst binnenkort? 'Deze club toont interesse in Kevin De Bruyne en zal hem contacteren'

Kevin De Bruyne doet het dit seizoen nog geweldig goed bij Manchester City. De 32-jarige middenvelder pakt zo goed als iedere wedstrijd uit met een geweldig assist.

Maar zijn toekomst bij de club blijft nog onzeker. De Rode Duivel ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij Manchester City.

Daarom zal komende zomer heel belangrijke worden. De club zelf zou graag het contract van KDB willen verlengen, de bal ligt dus in de kamp van de speler.

Maar er is ook de logische interesse in De Bruyne. En die komt vooral uit één bepaalde hoek, en dat is Saudi-Arabië. Daar toont er een club concrete interesse.

Volgens transferexpert Rudy Galetti zou Al-Nassr nog steeds geïnteresseerd zijn. De club zou volgens diezelfde bron één van de komende weken contact opnemen met de speler. Zou Kevin De Bruyne best bij City bijtekenen, of naar de Saudische competitie trekken?

