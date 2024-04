'KAA Gent heeft plots een serieus probleem met goudhaantje Mokio, waar ze bij de Buffalo's echt niet mee zullen kunnen lachen'

Het is opnieuw een compleet bijzonder verhaal. Tegen Standard kwam de nieuwe Belgische voetbal-sensatie, Jorthy Mokio, het veld op. Hij maakte zo zijn debuut bij de A-ploeg.

Maar al ver voor zijn professionele debuut, werd de jonge speler al in de gaten gehouden door de grootste clubs van Europa. In januari spraken we al over flinke interesse van RB Leipzig, maar ook Ajax Amsterdam, Bayern München, Manchester City en vele andere clubs zijn sindsdien genoemd.

Door hem te betrekken bij de eerste ploeg, dacht Hein Vanhaezebrouck, die de club aan het einde van het seizoen zal verlaten, zijn talent ervan te overtuigen om het avontuur in de Ghelamco Arena voort te zetten. Dat lijkt uiteindelijk niet het geval te zijn.

Volgens Sacha Tavolieri zouden de speler en zijn entourage simpelweg een verzoek hebben ingediend bij de Belgische voetbalbond om hem uit te schrijven bij de club.

De journalist voegt eraan toe dat de centrale verdediger aanwezig was bij de wedstrijd Barcelona-PSG (informatie die we kunnen bevestigen). Zo lijkt Barça nu een echte optie voor de 16-jarige speler. Gent zou dus zijn grootste talent kunnen verliezen zonder enige compensatie te ontvangen.

🔵🐮 Been told young #KAAGent talent Jorthy Mokio through entourage sent a request to RBFA to be disaffiliated from Buffalos last week.



🇧🇪 Jorthy Mokio and his family attended Barça - PSG match last Wednesday as FC Barcelona’s now considered as potential contender at the… pic.twitter.com/40Wrv1YTBq