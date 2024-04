Jonathan Panzo praat over zijn toekomst bij Standard

Voor de tweede opeenvolgende keer stond Jonathan Panzo in de verdediging van Standard. De Engelse centrale verdediger sprak aan onze microfoon over het gelijkspel tegen KV Mechelen en over zijn toekomst aan de oevers van de Maas.

Omdat Souleyman Doumbia voor de tweede opeenvolgende wedstrijd afwezig was, nam Jonathan Panzo plaats in de verdediging van Standard, naast Lucas Noubi en Kostas Laifis. De Engelse centrale verdediger sprak na afloop met ons in de mixed zone.

"We zijn teleurgesteld over het resultaat. Net als vorige week in Westerlo, denk ik dat we de drie punten verdienden. Toch zijn we erin geslaagd de nul te houden, wat een goede zaak is. Mentaal heeft het veel gedaan om thuis te spelen, voor de supporters."

"Ik ben blij om terug te zijn in het team en aan iedereen te laten zien wat ik waard ben. Mijn seizoen kent ups en downs, ik probeer elke kans te grijpen om het team te helpen. Het is aan de coach om te beslissen, maar ik ben altijd klaar om te spelen."

Kan Jonathan Panzo het achterin bij Standard volhouden?

De wedstrijd werd kort onderbroken, in de twaalfde minuut, door de Standard-fans. Een moment dat de Rouches uit hun ritme had kunnen brengen... maar ze waren er eigenlijk nooit echt in gekomen. "Ik probeer me daar niet op te concentreren, gewoon mijn wedstrijd te spelen. Dat is voetbal, ik neem aan dat dit dingen zijn die gebeuren."

De 23-jarige verdediger wordt geleend, met een aankoopoptie, van Nottingham Forest. Weet hij al wat de toekomst brengt?

"Op dit moment weet ik het niet. Ik zal wachten op de beslissing van Standard. Ik ben gelukkig hier, ook al wil ik meer spelen. De mensen zijn aardig, het team is goed en mijn integratie is snel verlopen."

"Ik moet mijn kopspel nog verbeteren, soms mijn positionering, en ook mijn rechtervoet. Ik denk dat meer wedstrijden spelen me zou helpen. Ik houd ervan om aanvallend gevaar te creëren om het team te helpen", besloot een bijzonder vriendelijke Jonathan Panzo toen hij bij ons verscheen.