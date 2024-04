Moet België straks op zoek naar een nieuwe bondscoach? 'Europese topclub toont interesse in Domenico Tedesco'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zullen in juni naar het EK in Duitsland trekken. Maar plots, niet lang voor het tornooi van start gaat, komt er opvallend nieuws over bondscoach Domenico Tedesco.

Het EK begint over iets minder dan twee maanden al. De Rode Duivels zullen zich kort voor het tornooi op een zo goed mogelijke manier willen voorbereiden. Maar plots komt er toch wel opvallend nieuws binnen. Het Italiaanse 'La Gazzetta dello Sport', meldt namelijk dat bondscoach Tedesco één van de kandidaten is om Stefano Piolo op te volgen. Inter Milan mocht onlangs zijn 20e landstitel vieren na de stadsderby tegen AC Milan. Iets wat natuurlijk gevoelig ligt bij de verliezende club, die tweede staat in het klassement. Alles wijst er dan ook op dat coach Stefano Piolo zijn koffers mag pakken na dit seizoen. Daarom is AC Milan op zoek naar een waardige vervanger. Volgens het Italiaanse medium zou dat dus wel eens Tedesco kunnen zijn. De bondscoach heeft nog een contract tot 2026 en lijkt het bij de Rode Duivels wel naar zijn zin te hebben.